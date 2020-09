Scuola: Croazia, al via il nuovo anno scolastico secondo tre modelli d'insegnamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato oggi in Croazia il nuovo anno scolastico per circa 460 mila studenti delle scuole primarie e secondarie. Secondo quanto riferisce la stampa locale, le misure contro la diffusione del coronavirus prevedono mascherine protettive obbligatorie per insegnanti e studenti di grado superiore se non è possibile garantire la necessaria distanza fisica. In accordo con le raccomandazioni delle autorità sanitarie, l'insegnamento si svolgerà secondo tre possibili modelli. Il primo modello prevede l'insegnamento a scuola con l'adozione di misure protettive, mentre il secondo prevede una forma mista di insegnamento a scuola e a distanza. La terza opzione prevede infine l'esclusivo insegnamento a distanza. La maggior parte delle scuole ha finora optato per la prima soluzione, ovvero l'utilizzo di maschere protettive per gli insegnanti e gli studenti dalla quinta elementare in avanti se non è possibile garantire una distanza di almeno 1,5 metri nelle aule. La lezione scolastica dura 40 minuti e la disinfezione di mani e scarpe è obbligatoria all'ingresso della scuola. Secondo gli ultimi dati del ministero dell'Istruzione croato, almeno 9 scuole in Croazia hanno optato per le lezioni a distanza sin dal primo giorno poiché alcuni dipendenti sono risultati positivi al Covid-19. Il consigliere per l'istruzione Bozo Pavicin ha reso noto che alla fine della scorsa settimana circa 105 dipendenti scolastici e circa 1.500 bambini in tutto il paese erano in isolamento come misura precauzionale. (Zac)