Cultura: Regione Lazio, al via "La città incantata", concorso cortometraggi e residenze d'artista

- Settimane di incontri, masterclass, residenze d'artista, mostre e proiezioni cinematografiche: prende sempre più forma il programma degli appuntamenti della nuova edizione de "La città incantata - sesto meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo", l'evento dedicato al fumetto e all'animazione, promosso dall'assessorato al Turismo e pari opportunità della Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Bagnoregio e realizzato da Laziocrea, Atcl, Abc e Roma Lazio Film commission. Lo rende noto la Regione Lazio. Dopo il successo di luglio in compagnia degli artisti Zuzu e Martoz, tre nuove residenze d'artista accompagneranno l'attesa dell'appuntamento fissato per il weekend che va dall'undici al 13 dicembre, nella location unica di Civita di Bagnoregio, candidata Unesco come patrimonio dell'umanità. "La città incantata rappresenta ormai un appuntamento atteso nel panorama regionale e nazionale, ma mai come quest'anno - dichiara Giovanna Pugliese, assessora alle Pari opportunità e turismo della Regione Lazio - mi sento di ringraziare le artiste e gli artisti che animeranno le settimane di appuntamenti. È grazie a loro e al loro desiderio di raccontare il presente immaginando il futuro che si potrà realizzare un evento in un contesto unico ed irripetibile. Anche questa è la forza dell'arte, della bellezza e della cultura che mi piace poter raccontare". Da lunedì 7 a domenica 13 settembre "La città incantata" ospiterà due straordinarie professioniste: Claudia Muratori, creativa, videomaker, disegnatrice e autrice di corti di animazione, ed Eleonora Antonioni, fumettista, illustratrice e insegnante presso lo Ied, Istituto europeo di design di Torino. Da lunedì 5 a domenica 11 ottobre sarà la volta di Simone Albrigi, in arte Sio, fumettista di fama internazionale e ideatore del canale Youtube Scottecs con più di un milione di iscritti. A chiudere l'esperienza immersiva delle residenze, nella settimana che va dal 9 al 16 di novembre, i contributi di Fabio Tonetto, il poliedrico artista piemontese che vanta già diverse pubblicazioni e collaborazioni a progetti del calibro di Lok, Puck!, Delebile, Amenità e A4God e Donato Sansone, in arte Milkyeyes, artista, videomaker, graphic designer ed esperto di animazione 2d e 3d. Novità assoluta della sesta edizione, il primo concorso per cortometraggi "La città incantata 2020". C'è tempo fino al 30 ottobre infatti per presentare il proprio prodotto realizzato non prima del gennaio 2018. In palio un premio in denaro del valore di 1.500 euro.(Com)