Regionali: Agrinsieme Marche, positivo confronto con candidato del centrosinistra Mangialardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato Mangialardi ha detto: “Il nostro programma raccoglie tutte le istanze e le priorità che Agrinsieme Marche ha puntualmente enunciato nel suo documento, in quanto lo abbiamo scritto ascoltando il territorio e ascoltando i vostri rappresentanti. Io mi aspetto una comunità che partecipi, e non solo una concertazione con voi ma una vera e propria partecipazione alla definizione degli atti”. I rappresentanti di Agrinsieme Marche hanno aggiunto: “Prioritario a qualsiasi politica è il cambio di passo sull’enorme onere burocratico che grava sull’agricoltura, inoltre bisogna rafforzare la rete regionale di aziende piccole, medie, grandi, che costituiscono un patrimonio dal quale partire per una moderna concezione dello sviluppo, nella quale agricoltura e ambiente, prodotti tipici e di qualità, agriturismo e turismo rurale, senza dimenticare l’agricoltura sociale, sappiano coniugarsi in un disegno più generale di sviluppo socioeconomico della Regione”. (Ren)