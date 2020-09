Bielorussia: ministero Interno, arrestate 633 persone durante proteste di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 31mila persone hanno preso parte alle nuove proteste di ieri in Bielorussia, 633 della quali sono state arrestate. Lo ha riferito il ministero dell'Interno di Minsk tramite una nota stampa. "In totale, 633 persone sono state arrestate ieri per aver violato la normativa sugli eventi di massa nella repubblica. In vista dell'esame dei casi amministrativi in tribunale, 363 persone saranno trattenute nelle strutture di detenzione", ha dichiarato Olga Chemodanova, rappresentante ufficiale del ministero dell'Interno bielorusso. Si sono svolte in totale 42 azioni di protesta in varie regioni della Bielorussia. Sui social network sono apparse immagini in cui persone non identificate in abiti borghesi e armate di manganelli effettuano arresti di manifestanti. (Rum)