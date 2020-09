Regno Unito: governo estende durata detenzione in attesa di processo di un terzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha esteso di quasi un terzo il tempo che un sospetto accusato di gravi crimini può essere detenuto prima di essere sottoposto a processo. La mossa, giudicata abbastanza controversa dagli esperti, giunge in un momento in cui il governo cerca di trovare una soluzione all'arretrato di udienze da celebrare, causato fondamentalmente dalla pandemia ancora in corso. Il ministro della Giustizia britannico Robert Buckland ha annunciato che il tempo massimo di carcerazione in attesa di processo sarà pertanto temporaneamente esteso da 182 a 238 giorni. Il quotidiano britannico "The Times" riporta che l'arretrato accumulato di processi in Inghilterra e Galles potrebbe richiedere fino a 3 anni per essere smaltito, ma secondo fonti governative il tempo potrebbe estendersi fino a 10 anni, se nessuna azione intesa a facilitare la celebrazione dei processi arretrati sarà presa. (Rel)