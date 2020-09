Turchia: critici di Erdogan chiedono dimissioni del presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi critici del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan si sono espressi a favore delle dimissioni di Robert Spano, da maggio presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, per avere ricevuto un dottorato onorario dall'Università di Istanbul. Lo riferisce il portale d'informazione turco "Ahval". Spano ha ricevuto il 4 settembre un dottorato honoris causa dall'ateneo turco. Chi critica la decisione di Spano di accettare il titolo evidenzia come l'università di Istanbul abbia espulso oltre 200 accademici negli anni successivi al fallito golpe del 2016. L'ex diplomatico turco Aydin Selcen ha dichiarato che Spano non è "adatto a presiedere la Corte europea dei diritti dell'uomo" dopo avere accettato il dottorato. Il giornalista in esilio Can Dundar ha invece commentato su Twitter come Spano sia riuscito a distruggere la trentennale reputazione della Corte in soli tre giorni. Oggetto di ulteriori critiche sono stati i colloqui di Spano con il presidente Erdogan, il ministro della Giustizia Abdulhamit Gul e il presidente del Parlamento Mustafa Sentop e l'assenza di incontri con membri dell'opposizione, in particolare quella curda. (Tua)