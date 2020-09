Regno Unito: sondaggio, per due terzi dei neri britannici sistema sanitario dà migliori cure ai bianchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 64 per cento dei cittadini britannici di colore credono che l'Nhs (il sistema sanitario nazionale britannico) faccia di più per proteggere la salute dei cittadini britannici bianchi rispetto ai neri. E' quanto emerge da un sondaggio commissionato dal comitato per i diritti umani della Camera dei Comuni come parte di un'inchiesta sui diritti della minoranza nera, sul razzismo e sui diritti umani nel Regno Unito. Questo sentimento sarebbe comune in tutte le fasce d'età della popolazione di colore britannica, ma sarebbe avvertita soprattutto tra le donne. Lo studio sarà pubblicato e dibattuto ai Comuni nella giornata di oggi. (Rel)