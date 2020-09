Sardegna: maxi-rissa al centro migranti di Monastir, appello dei sindacati di Polizia, "allontanare stranieri positivi al Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra rissa, l'ennesima, al centro di accoglienza di Monastir dove sono giunti altri 30 stranieri sbarcati in Sardegna (bilancio, un accoltellato) scatena ancora una volta la protesta dei sindacati di Polizia. Nei giorni scorsi altri disordini avevano visti protagonisti i migranti negativi al Covid che sono venuti alle mani con i positivi, ospitati in uno stabile del centro. "Nonostante le nostre documentate denunce di episodi di violenza quotidiana e del possesso di armi da taglio nulla è cambiato al Cas di Monastir – ha spiegato Vittorio Chianese, segretario generale del sindacato Es Polizia - la tensione tra migranti oggi ha portato a una vera e propria rissa durante la quale uno dei migranti ha riportato ferite da taglio, solo per fortuna non gravi. Se la situazione dovesse rimanere in questo modo sarà solo questione di tempo perché accada l'irreparabile". (segue) (Rin)