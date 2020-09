M5s: Di Maio, è il momento di eleggere una leadership forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viti Crimi “sta facendo l’impossibile” come capo politico ad interim del MoVimento 5 stelle, ma “forse è arrivato il momento di eleggere una leadership forte” che indichi “la strada da seguire” in particolare ora che “dobbiamo spendere i 200 miliardi di euro del Recovery fund”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista all’emittente radiofonica “Rtl 102.5”. “Non possiamo permetterci di temporeggiare”, ha detto Di Maio, escludendo un suo ritorno come capo politico dopo le dimissioni rassegnato lo scorso gennaio. “La settimana potenza mondiale ha bisogno che la sua forza politica di maggioranza relativa abbia tutta la forze che serve anche nella sua leadership”, ha detto ancora il capo della diplomazia italiana. (Asc)