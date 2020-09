Germania, ombre nere sulla polizia: agente arrestato per organizzazione terroristica di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ombre nere continuano ad addensarsi sulla polizia tedesca, rafforzando i timori dei collegamenti tra alcuni agenti e funzionari con l'estrema destra. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, a destare scalpore e preoccupazione sono gli ultimi dettagli emersi sul caso del Gruppo S, cellula di terroristi della destra radicale tedesca arrestata a febbraio scorso. Formato da 12 componenti, il Gruppo S è accusato di aver pianificato attentati contro moschee in Germania e contro Robert Habeck e Anton Hofreiter, rispettivamente copresidente dei Verdi con Annalena Baerbock e capogruppo del partito al Bundestag con Katrin Goering-Eckardt.Tra gli arrestati figura un agente della polizia di Bockum-Hoevel, parte della città di Hamm in Renania settentrionale-Vestfalia. Emerge ora che, durante la perquisizione dell'ufficio del funzionario, sono state trovate pile di riviste di estrema destra e un catalogo di Thor Steinar, marca di abbigliamento popolare tra i neonazisti. Inoltre, durante una riunione del Gruppo S dedicata all'acquisto di armi, l'agente avrebbe ordinato una pistola. Tramite i propri difensori, l'agente ha fatto sapere che trovava il Gruppo S “troppo violento” ed era intenzionato ad abbandonarlo.Tuttavia, secondo gli inquirenti, il funzionario avrebbe potuto sfruttare il proprio incarico per trasmettere a gruppi di estrema destra informazioni riservate che la polizia aveva raccolto a loro carico. Si tratta in particolare dei Reichsbuerger, i “cittadini del Reich”, di cui lo stesso agente avrebbe fatto parte. Nostalgici del Reich tedesco, ma non necessariamente monarchici, i Reichsbuerger non riconoscono la Repubblica federale di Germania né le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni.Tra le attività dei Reichsbuerger figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate. Ad aggravare il caso del funzionario della polizia di Bockum-Hovel, risulta che in una chat l'uomo avrebbe poi scambiato con alcuni colleghi contenuti di propaganda nazionalsocialista, messaggi inneggianti alle SS e slogan razzisti. Durante le conversazioni, sarebbero stati utilizzati più volte il saluto “Heil” ed emoji a forma di svastica. Gli appartenenti alla chat avrebbero, inoltre, scherzato sullo sparare agli stranieri. Le tendenze politiche dell'agente arrestato sarebbero state da tempo note ai colleghi, che tuttavia avrebbero taciuto. Si rafforzano quindi i timori di una diffusa tolleranza per l'estrema destra nella polizia tedesca e per uno spirito di corpo tra gli agenti che degenera nell'omertà. (Geb)