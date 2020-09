Italia: ministro Speranza al "Pais", al lavoro per garantire ritorno a scuola sicuro per gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sta lavorando ad un nuovo "rapporto organico e strutturato" tra il servizio sanitario nazionale e il sistema educativo per garantire il ritorno a scuola degli studenti "in modo sicuro". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Pais" il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che il governo ha stabilito insieme alle regioni ed alle province regole di gestione in caso di contagi. "Abbiamo investito 2,9 miliardi di euro, assunto 97 mila insegnanti, 2,4 milioni di nuovi banchi" anche se "il rischio zero non esiste". Speranza ha poi evidenziato che secondo le regole vigenti " un solo caso non sarà sufficiente per chiudere un'intera scuola", come avvenuto in Francia, ma sarà il dipartimento prevenzione sanitaria a "valutare caso per caso". (Spm)