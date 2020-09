Spagna: coronavirus, incontro tra presidenti di 3 regioni per decidere strategie comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti delle regioni autonome spagnole di Castilla-La Mancia, Emiliano García-Page, Castilla e Leon, Alfonso Fernández Manueco, e della comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si incontreranno oggi per mettere in campo e coordinare strategie comuni contro il coronavirus. La riunione si tiene in vista dell'imminente ripresa del nuovo anno scolastico e al conseguente aumento della mobilità tra questi tre territori confinanti.(Spm)