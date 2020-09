Brexit: governo britannico pianifica legge per annullare parte dell'accordo di uscita da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico sta studiando nuove leggi che permetterebbero di annullare una parte dell'accordo di uscita dall'Unione europea firmato lo scorso anno da Regno Unito e Ue. La nuova legge rimuoverebbe l'obbligo di istituire dei controlli doganali sul mare d'Irlanda, come stabilito dall'accordo, che significherebbe l'istituzione di nuovi controlli alla frontiera da Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda in caso di Brexit senza accordo commerciale alla fine di quest'anno. L'opposizione laburista ha osteggiato il piano del governo, ma questo si è difeso dicendo che si tratta di un piano da attuare solo nel caso in cui i negoziati (momentaneamente in stallo) per il raggiungimento di un accordo commerciale non dovessero andare in porto. Il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato di aspettarsi il raggiungimento di un accordo entro il 15 ottobre, aggiungendo che se non si raggiungerà entro quella data entrambe le parti dovrebbero "andare avanti con la propria vita". Il primo ministro comunicherà alle sue controparti europee che l'uscita definitiva del Regno dall'Unione senza un accordo commerciale sarebbe comunque un "buon risultato" per il suo governo.(Rel)