Energia: Spagna, la regione Cantabria garantisce impegno a promuovere progetti eolici

- La giunta regionale spagnola della Cantabria ha rassicurato ha annunciato di voler sostenere le energie rinnovabili e a "facilitare le procedure per i progetti eolici che sono nella loro fase finale, all'interno del quadro giuridico stabilito". Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", gli assessori all'Industria ed all'Ambiente, Francisco Martín e Guillermo Blanco, hanno trasmesso questo messaggio nel corso di una riunione all'amministratore delegato di Capital Energy, Juan Jose Sanchez, spiegando come la regione stia lavorando "con la convinzione di accelerare le scadenze e le procedure, solitamente molto complicate", sia tecnicamente che amministrativamente. L'obiettivo è quello di "dare certezza, sia agli imprenditori del settore che agli interessi della Cantabria" dove sono in fase di sviluppo 20 progetti eolici distribuiti nei comuni di Aguayo, Mataporquera e Solórzano, alcuni dei quali sono già in fase avanzata. Capital Energy, società elettrica che sviluppa e promuove le energie rinnovabili è presente in 500 comuni tra Spagna e Portogallo. (Spm)