Ict: Weber (Ppe) e Tajani (FI) sul "Corriere della Sera", un'Italia digitale per i giovani

- Il vicepresidente di Forza Italia e del Ppe, Antonio Tajani, e il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber, scrivono sul "Corriere della Sera" che "il drammatico impatto del coronavirus sulle popolazioni e le economie mondiali ha posto l'Unione Europea di fronte a una scelta netta: ripiegare nei nostri egoismi nazionali, oppure uscire dalla crisi insieme. La solidarietà europea ha prevalso contro ogni divisione: il Recovery Fund, per il quale il Partito Popolare Europeo si è battuto fortemente, è il segno della grande unità di valori e intenti della nostra Unione". "L'Italia - spiegano - è stato il primo Paese europeo a essere stato colpito gravemente dal Covid: la crisi che ne è scaturita ha messo in ginocchio il Paese. Le imprese, i lavoratori dipendenti e autonomi italiani stanno soffrendo enormemente. Da febbraio, sono stati persi circa 500 mila posti di lavoro e sono ben 400 mila in più gli italiani inattivi. A pagare il prezzo più alto sono stati i giovani: rispetto a un anno fa, l'occupazione nella fascia tra i 15 e i 24 anni è calata di oltre il 14 per cento, per i giovani tra i 25 e i 34 del 6 per cento e del 3 per cento per gli italiani tra i 35 e i 49. (segue) (Rin)