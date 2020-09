Ict: Weber (Ppe) e Tajani (FI) sul "Corriere della Sera", un'Italia digitale per i giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione è, invece, aumentata di un punto e mezzo per gli over 50. Insomma, oggi in Italia più si è giovani più si è penalizzati. Questa è la vera minaccia per il futuro". "Perché non solo in Italia, - continuano Tajani e Weber - ma in tutta Europa, non possiamo permetterci una generazione perduta, che paga sulla propria pelle il prezzo di due crisi economiche in un decennio. Per la prima volta da 70 anni, l'ascensore sociale è bloccato e le giovani generazioni hanno prospettive peggiori dei genitori. L'Italia ha tutto ciò che serve per ripartire, ma è necessario un rapido cambio di rotta per sfruttare al meglio le proprie capacità. L'Italia del dopoguerra non ebbe paura di affrontare le grandi sfide del tempo, grazie a grandi statisti dell'epoca, come Alcide De Gasperi. Ma anche grazie alle grandi capacità degli imprenditori". (segue) (Rin)