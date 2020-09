Ict: Weber (Ppe) e Tajani (FI) sul "Corriere della Sera", un'Italia digitale per i giovani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grandi imprese - osservano i due rappresentanti del Ppe - come la Piaggio e l'Olivetti seppero reinventarsi dopo il conflitto mondiale, rendendo l'Italia celebre in tutto il mondo non solo per le innovazioni tecnologiche, ma soprattutto per il design e la qualità dei prodotti. Oggi dobbiamo ritrovare lo stesso spirito degli anni del miracolo economico: 'Italia deve rinnovare la sua economia cogliendo le opportunità della grande rivoluzione del nostro tempo, quella digitale. Combinando potenziale tecnologico e un solido tessuto industriale a grande creatività e al celebre talento nel design, nessun Paese può eguagliare il potenziale innovativo dell'Italia. Inoltre, la prossima ondata della digitalizzazione coinvolgerà in primis le piccole e medie imprese, che in Italia rappresentano oltre il 90 per cento delle aziende e impiegano oltre l'80 per cento dei lavoratori. Sono la chiave per la ripartenza". (segue) (Rin)