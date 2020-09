Ict: Weber (Ppe) e Tajani (FI) sul "Corriere della Sera", un'Italia digitale per i giovani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo, - secondo Tajani e Weber - le tante risorse messe in campo dall'Unione devono essere utilizzate nel modo migliore. Serve una visione strategica orientata al futuro per sfruttare al meglio il Recovery Fund e creare posti di lavoro, soprattutto per i giovani, come indicato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vanno utilizzati al più presto i circa 36 miliardi che il Meccanismo europeo di stabilità mette a disposizione dell'Italia, per investire nel necessario rafforzamento del Sistema sanitario nazionale e, con questo, liberare risorse per far ripartire l'economia. L'Europa ha adottato misure senza precedenti per sostenere cittadini e imprese, tra cui Sure, lo strumento che finanzia la cassa integrazione e tutela i posti di lavoro degli Europei colpiti dalla crisi. Possiamo essere orgogliosi della reazione dell'Europa". Tuttavia, per i Popolari europei, "solidarietà non significa assistenzialismo: i fondi che arriveranno non vanno indirizzati in spese improduttive, ma investiti in grandi piani. (segue) (Rin)