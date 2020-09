Ict: Weber (Ppe) e Tajani (FI) sul "Corriere della Sera", un'Italia digitale per i giovani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi Ue per la ripresa devono assicurare all'Europa di uscire vincitrice dalla crisi. Per questo proponiamo un 'Patto per il futuro' per sostenere grandi progetti europei negli anni a venire, ripercorrendo i passi dei nostri predecessori creando e sostenendo imprese ambiziose. Chiediamo che almeno un terzo del Recovery Fund venga investito nel futuro dell'Europa". "Solo attraverso progetti concreti - aggiungono - possiamo lavorare nell'interesse dei cittadini di oggi e di domani, mostrando, allo stesso tempo, l'impatto positivo che l'Europa ha sulle nostre vite. Per l'Italia, questa è l'occasione per un vero rilancio degli investimenti nelle infrastrutture, anche quelle digitali, nella ricerca scientifica, come la lotta contro il cancro, e per promuovere le riforme di cui vi è urgente bisogno: l'Italia non può rassegnarsi a perdere due punti di Pil per la lentezza dei procedimenti civili. E' fondamentale completare una riforma del sistema fiscale, con la flat tax. Serve una semplificazione di tutte le procedure burocratiche. Solo tagliando le tasse si possono aiutare le imprese piccole, medie e grandi. La digitalizzazione è in cima alle nostre priorità". (segue) (Rin)