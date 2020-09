Ict: Weber (Ppe) e Tajani (FI) sul "Corriere della Sera", un'Italia digitale per i giovani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' inoltre necessario "uno sforzo europeo comune, per liberare le nostre imprese dal giogo delle distorsioni burocratiche che ci ostacolano nell'affrontare le sfide rappresentate da Paesi come Cina e Stati Uniti. Proponiamo di sviluppare degli standard europei comuni per la sburocratizzazione. In questo, la sfida chiave è utilizzare in modo efficace i 200 miliardi messi a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti. Gli italiani sanno bene che i risultati positivi arrivano quando la buona politica e l'impresa hanno la meglio sulla burocrazia: la recente ricostruzione del ponte di Genova ne è la prova concreta". "Dobbiamo sfruttare il grande spirito di solidarietà ritrovato durante questa crisi e recuperare l'ambizione e la lungimiranza del miracolo economico del secondo dopoguerra. Non per noi stessi, - concludono Tajani e Weber - ma per le generazioni future. Facciamo sì che i nostri figli e nipoti godano domani dei nostri sforzi di oggi. Ne siamo certi, l'Italia e l'Europa sono pronte". (Rin)