Germania: produzione industriale in aumento a luglio dell'1,2 per cento su base mensile

- A luglio scorso, la produzione industriale in Germania ha registrato un incremento dell'1,2 per cento su base mensile, segnando il terzo mese consecutivo di crescita. È quanto si apprende dai dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Tuttavia, come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la ripresa è stata nettamente inferiore alle previsioni, che davano l'aumento al 4,5 per cento. Allo stesso tempo, lo Stba ha corretto al rialzo il dato di giugno, dall'8,9 al 9,3 per cento. Su base annuale, a causa della crisi del coronavirus, la produzione industriale tedesca segna invece un crollo del 10 per cento. Nel maggiore settore dell'industria manifatturiera, il comparto dell'auto, a luglio scorso la produzione è aumentata del 6,9 per cento su base mensile. Come precisa lo Stba, il dato è ancora del 15 per cento al di sotto del valore di febbraio, l'ultimo mese prima dell'adozione delle norme contro la diffusione del coronavirus da parte del governo federale.(Geb)