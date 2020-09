Ue: cancelliere austriaco Kurz a "la Repubblica", no all'Europa dei debiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In realtà ci sono due interpretazioni diverse del Recovery, del Bilancio Ue e della possibilità che la Commissione Ue possa indebitarsi per centinaia di miliardi. I primi pensano sia un passo importante verso una maggiore integrazione europea. Gli altri che sia un una tantum, una misura emergenziale. Il cancelliere appartiene a quest'ultima scuola di pensiero. "Esatto. E sono felice che la stessa Angela Merkel lo abbia chiarito. Per l'Ue è una misura d'emergenza, irripetibile, contro la pandemia. E non l'avvio di un'unione dei debiti a lungo termine. Non lo consentiremo mai. Sarebbe fatale perché causerebbe una riduzione della responsabilità e inibirebbe la spinta per le riforme strutturali". L'Italia è da decenni in avanzo primario e da sempre contribuente netto dell'Ue. "A luglio l'Italia non si è seduta al tavolo con noi ma con i Paesi riceventi, con gli amici della coesione". C'è stata una pandemia. E ha colpito l'Italia in maniera particolarmente dura e senza che ne avesse colpa. (segue) (Res)