Ue: cancelliere austriaco Kurz a "la Repubblica", no all'Europa dei debiti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In ogni caso siamo felici per ogni nuovo membro che si aggiunge. Ora siamo 5 'frugali' che accettano tutti di pagare di più di quanto non ricevano, come contribuenti netti. Ma che vogliono che tutto abbia un limite e che si proceda in modo cauto con i soldi dei cittadini, e che questo piano resti davvero un'eccezione". Si potrebbe interpretare la nascita del 'frugali' come un modo per arginare l'asse franco-tedesco. "È legittimo che grandi Paesi come la Germania e la Francia uniscano le forze per dettare la linea. Ma la Ue è fatta di 27 Paesi e ogni voto. conta. E ha senso accordarsi anche in altre combinazioni per elaborare una posizione e difenderla. Penso anzi che in una costellazione del genere - 27 Paesi - i posizionamenti interni possano funzionare solo così, se determinati gruppi negoziano tra di loro e formulano le loro posizioni. Lo fa anche l'Italia, alleandosi con i Paesi riceventi". Non è stata una decisione, c'è stato il coronavirus. "Sì ma si è impegnata per ottenere il massimo degli aiuti. E i Visegrad hanno fatto in modo che fluissero anche verso i Paesi dell'Est e non solo verso il Sud. Vogliamo sostenere l'Italia, ma anche noi abbiamo sofferto un crollo del 7 per cento del Pil. Anche per noi i conti pubblici saranno una sfida". (segue) (Res)