Ue: cancelliere austriaco Kurz a "la Repubblica", no all'Europa dei debiti (4)

- L'Italia non ha chiesto soldi al Mes. "Era prevedibile. La tesi di alcuni Paesi che avrebbero rischiato la crisi di Liquidità e che sarebbe stato difficile per loro accedere ai mercati, si è rivelata non del tutto vera. Le condizioni alle quali l'Italia può prendere soldi in prestito sul mercato, nella fase acuta della crisi finanziaria per l'Austria sarebbero state un sogno. Io sono a favore del Mes, per me è un buono strumento. Che l'Italia preferisca i trasferimenti ai crediti è chiaro. Ma è altrettanto chiaro che i 'frugali' preferiscano dare crediti, nell'interesse dei contribuenti". Nel Mediterraneo orientale c'è una crisi quasi senza precedenti tra Grecia e Turchia. "La Grecia si merita la nostra solidarietà e la Turchia un agire più deciso da parte nostra. Vogliamo che vengano tracciate con chiarezza delle linee rosse. E se vengono superate, vogliamo che si agisca di conseguenza, fino alle sanzioni. La Grecia è membro dell'Ue e per me il comportamento della Turchia è inaccettabile". (segue) (Res)