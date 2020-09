Ue: cancelliere austriaco Kurz a "la Repubblica", no all'Europa dei debiti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione potrebbe spaccare l'Europa. "Pensiamo che sia un bene se l'Ue media. Ma è pericoloso dare l'impressione di usare due pesi e due misure. Giusto comminare sanzioni alla Bielorussia, ma che facciamo con la Turchia? Ci sono giornalisti e oppositori in carcere, lì. E adesso c'è anche una lesione del diritto internazionale verso la Grecia. E noi che facciamo? Non possiamo sempre e solo accettare tutto. Per me è insostenibile accettare sempre il comportamento di Erdogan". Cinque anni fa il famoso 'ce la facciamo' di Angela Merkel. Sul piano europeo il bilancio è magro, se si considera anche la grave emergenza che l'Italia sta nuovamente affrontando, e da sola, a Lampedusa. In cinque anni niente ricollocamenti automatici, niente riforma di Dublino. "Sono felice che ormai quasi tutti si siano resi conto che la politica delle frontiere aperte è sbagliata. Molto è cambiato in meglio dal 2015. Allora venivo bollato da molti come di destra o destra estrema. Oggi la maggior parte dei capi di Stato e di governo dell'Ue la pensa così. L'Ue non crede più che i migranti debbano transitare liberamente e cerca di difendere le frontiere esterne. E' uno dei problemi, attualmente, è la Turchia, perché spinge i migranti ad andare verso la Grecia sfondando la frontiera". (segue) (Res)