Ue: cancelliere austriaco Kurz a "la Repubblica", no all'Europa dei debiti (6)

- "Noi - aggiunge Kurz - sosteniamo le autorità greche con poliziotti e penso sia decisivo chiudere i confini esterni. In Italia arrivano molti migranti economici, ad esempio dalla Tunisia: anche questo non va accettato, da parte dell'Ue. È sbagliato chiedersi come redistribuirli: dobbiamo impedire che i migranti illegali si mettano in cammino". Poi spiega cosa fare concretamente con quelli che arrivano in Italia. "Primo, ne arrivano meno rispetto al 2015. Se l'Ue difende i suoi confini esterni, ne partiranno meno, ne affogheranno meno e distruggeremo gli affari degli scafisti di più che se continuiamo a dire che vogliamo la politica dell'accoglienza. Solo così l'immigrazione illegale pub essere ridotta in modo massiccio. E poi i ricollocamenti non funzionano perché molti Paesi, sic et simpliciter, si rifiutano di accoglierli. Dobbiamo essere più decisi nello sforzo di non far partire i migranti illegali". (segue) (Res)