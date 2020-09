Ue: cancelliere austriaco Kurz a "la Repubblica", no all'Europa dei debiti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla riforma di Dublino, "se serve a ricollocare i migranti verso la Germania, la Svezia o l'Austria, saranno sempre di più a mettersi in cammino. Ê ciò che vogliamo impedire. Insieme alla Svezia e alla Germania, l'Austria ha accolto più migranti di quasi tutti gli altri partner Ue, oltre 200 mila. Casomai bisognerebbe redistribuirli dall'Austria e dalla Germania". La pandemia si potrebbe riacutizzare. "Il nostro obiettivo è che la gestione della crisi dei confini funzioni meglio che all'inizio della pandemia. Ci siamo impegnati perché l'Europa assuma un ruolo di maggiore coordinamento. Credo sia importante fare in modo che, nonostante la pandemia, la vita delle persone e l'economia procedano il più normalmente possibile. Perciò deve essere garantito che si possa viaggiare nel modo più sicuro possibile. Senza sembrare incauti ma noi ci siamo sempre battuti perché il trasporto delle merci e i percorsi dei pendolari fossero garantiti in modo pressoché totale". "E penso sia importante - conclude Kurz - che ciò sia garantito anche durante un'eventuale seconda ondata". (Res)