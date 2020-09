Mali: Le Drian, operazioni proseguiranno nonostante uccisione dei due militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia proseguirà le sue operazioni militari in Mali nonostante l’uccisione di due suoi militari. Lo ha confermato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. “Non dobbiamo abbassare la guardia. Stiamo facendo progressi in Mali, dove stiamo combattendo per assicurare la nostra sicurezza e quella degli altri paesi”, ha detto Le Drian all’emittente radiofonica “France Inter”. Due militari francesi sono morti venerdì scorso in Mali mentre viaggiavano a bordo di un mezzo blindato colpito da un ordigno esploso improvvisamente nel corso di una operazione nella regione di Tessalit. Lo ha confermato l’Eliseo in una nota. Le due vittime sono il comandante di brigata di prima classe S.T. (il cui nome non è stato comunicato previo accordo con la sua famiglia) e il paracadutista Arnaud Volpe. Appartenevano al primo reggimento di ussari paracadutisti a Tarbes. Un altro militare è rimasto ferito nell'attacco. I militari uccisi erano impiegati nell’ambito dell’operazione Barkhane, attiva in Mali dal 2014 per contrastare l’insurrezione jihadista. Al momento la missione dispone di 5.100 militari francesi. (Res)