Repubblica Ceca-Cina: presidente ceco Milos, viaggio a Taiwan di Vystrcil è "provocazione infantile"

- Il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, è intervenuto nel tentativo di disinnescare le tensioni con la Cina in seguito alla visita a Taiwan del presidente del Senato Milos Vystrcil, definendo il viaggio una "provocazione infantile". Zeman ha cercato legami economici e politici più stretti con la Cina da quando è entrato in carica nel 2013, ma i suoi sforzi sono stati colpiti da piani di investimento falliti e hanno diviso i politici. In un'intervista all'emittente "Prima" Zeman ha dichiarato che avrebbe smesso di invitare Vystrcil alle riunioni dei massimi funzionari della politica estera dello Stato e ha affermato che il suo viaggio potrebbe essere dannoso per le aziende, ma che i commenti della Cina sono esagerati. "La considero una provocazione infantile", ha detto Zeman riferendosi al viaggio compiuto da Vystrcil a Taipei. Anche il primo ministro Andrej Babis è intervenuto dicendo che si impegnerà a prevenire ricadute per le aziende ceche. La Repubblica Ceca non ha legami diplomatici formali con Taiwan, sebbene l'Isola sia un grande investitore nel paese. Molte aziende ceche operano o esportano in Cina, la seconda economia mondiale. Il paese è il più grande mercato unico per Skoda Auto, l'unità automobilistica ceca della Volkswagen. (segue) (Vap)