Hong Kong: Ufficio di collegamento di Pechino e governo locale condannano ultime proteste in città

- L'Ufficio di collegamento del governo cinese nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong e il governo dell'ex colonia britannica hanno condannato le ultime proteste che si sono svolte nel fine settimana a Kowloon, sottolineando la "tolleranza zero" per i crimini che violano la legge sulla sicurezza nazionale. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". "Sosteniamo fermamente il governo e la polizia di Hong Kong nell'applicazione risoluta della legge e nel mantenimento della stabilità sociale e dello stato di diritto a Hong Kong", ha spiegato un portavoce dell'Ufficio di collegamento riferendosi alle manifestazioni indette contro l'applicazione della nuova legge sulla sicurezza e il rinvio delle elezioni parlamentari disposto per l'emergenza coronavirus. "Data la gravità dell'epidemia, per garantire la sicurezza, l'equità e l'imparzialità delle elezioni per il settimo mandato del Consiglio legislativo (LegCo), la decisione del rinvio è ragionevole e in linea con l'opinione pubblica", ha affermato il portavoce. Le elezioni erano programmate per il 6 settembre e la nuova data è fissata per il 5 settembre del prossimo anno. (segue) (Cip)