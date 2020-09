Hong Kong: Ufficio di collegamento di Pechino e governo locale condannano ultime proteste in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una provocazione alle leggi pertinenti e un disprezzo per la vita, la salute e la sicurezza pubblica in generale", ha condannato il portavoce, riferendosi ai manifestanti che hanno usato la data per incitare riunioni illegali. Il governo ha ribadito che l'assemblea illegale potrebbe non solo violare la legge sulla sicurezza, ma anche aumentare significativamente il rischio di diffusione del coronavirus nella comunità. "Usare le leggi per salvaguardare la sicurezza nazionale è una pratica internazionale", ha aggiunto il portavoce. Il portavoce ha ribadito che i residenti di Hong Kong non devono preoccuparsi di violare la legge purché non commettano alcun crimine che metta in pericolo la sicurezza nazionale, in quanto la legge prende di mira solo coloro che tentano di dividere il paese, sovvertire il potere statale e organizzare e svolgere attività terroristiche, nonché forze straniere ed esterne che cercano di interferire negli affari di Hong Kong. Sarebbero almeno 289 le persone arrestate ad Hong Kong nel corso delle manifestazioni indette contro l'applicazione della nuova legge sulla sicurezza e il rinvio delle elezioni parlamentari disposto per l'emergenza del nuovo coronavirus. Lo riporta il quotidiano "South China Morning Post" segnalando che almeno un arresto è stato compiuto per la presunta violazione della nuova discussa normativa. Secondo fonti della polizia, gli arresti sarebbero stati almeno 90, 87 dei quali per la partecipazione ad una manifestazione non autorizzata. (segue) (Cip)