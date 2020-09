Hong Kong: Ufficio di collegamento di Pechino e governo locale condannano ultime proteste in città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il "South China Morning Post", e tensioni si sono acuite nel primo pomeriggio di ieri, 6 settembre, quando la polizia è intervenuta con spray al peperoncino per sedare la protesta. Gli agenti avevano intimato i manifestanti a dismettere slogan e interrompere canti che secondo la nuova normativa potevano configurarsi come minaccia alla sicurezza. Il rinvio all'anno prossimo del voto, il primo test dopo il varo della discussa legge della sicurezza inizialmente previsto per oggi, sospende le ambizioni del fronte antigovernativo di ottenere la maggioranza nel Consiglio legislativo. La legge sulla sicurezza, al centro di numerose critiche dentro e fuori i confini, è entrato in vigore a fine giugno. Nel testo, articolato in sei capitoli da 66 articoli, sono elencati quattro categorie di reati: secessione, sovversione, terrorismo e collusione con un paese straniero o elementi esterni per mettere in pericolo la sicurezza nazionale. La pena massima per ogni reato è l'ergastolo, sebbene la pena suggerita per alcuni reati minori sia di tre anni di reclusione. I sospetti potranno essere estradati nella Cina continentale in casi che implicano "situazioni complicate" di interferenza da parte di forze straniere, in aperto contrasto con la volontà dei cittadini di Hong Kong, le cui proteste avevano portato lo scorso anno proprio alla revoca di un disegno di legge sulle estradizioni. (Cip)