Cina: Mongolia interna, nuova politica educativa non eliminerà l'insegnamento della lingua mongola (2)

- Né il governo centrale, né il governo regionale hanno indicato che l'insegnamento in lingua mongola deve essere cancellato ", cita la dichiarazione del governo della Lega di Xilingol. Il governo locale ha anche affermato che le politiche favorevoli all'ingresso all'università per gli studenti delle minoranze etniche rimangono invariate. Gli studenti provenienti da minoranze etniche in Cina godono di politiche favorevoli agli esami di ammissione all'università nazionale e possono essere ammessi ai college di tutto il paese con punteggi inferiori rispetto agli studenti di etnia han. La polizia di Bayannur ha annunciato di aver punito sei persone per aver messo in circolo voci per confondere l'opinione pubblica. Secondo la dichiarazione pubblicata domenica dall'account ufficiale WeChat dell'ufficio di pubblica sicurezza della città, un residente locale ha pubblicato false informazioni e ed è stato detenuto per cinque giorni. Ieri, 6 settembre, altre quattro persone nel distretto di Linhe sono state sottoposte a misure penali coercitive: sono state accusati di istigare i residenti locali a riunirsi per una campagna di firme congiunta per disturbare le normali attività di insegnamento. La portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying la scorsa settimana ha dichiarato che i recenti rapporti su ciò che è accaduto nella regione della Mongolia interna sono "clamore politico". "La lingua comune di un paese è un simbolo della sua sovranità, ed è diritto e responsabilità di ogni cittadino apprenderla e usarla. Altri paesi fanno lo stesso", ha detto Hua. (segue) (Cip)