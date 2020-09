Cina: Mongolia interna, nuova politica educativa non eliminerà l'insegnamento della lingua mongola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese, in conformità con le leggi pertinenti, promuove l'uso della lingua parlata e scritta comune nazionale nelle aree delle minoranze etniche, sostiene il principio di uguaglianza nelle lingue parlate e scritte di tutti i gruppi etnici. Negli ultimi anni, il Comitato nazionale dei libri di testo ha organizzato esperti per compilare libri di testo in lingua e letteratura cinese, politica e storia, che sono stati utilizzati in tutte le scuole primarie e secondarie a livello nazionale dal 2017. Secondo la portavoce, a partire da quest'anno, anche sei province e regioni autonome, compresa la Mongolia Interna, hanno iniziato a utilizzare questi libri di testo. "I libri di testo unificati delle tre materie non influenzeranno l'impostazione dei corsi di altre materie nelle scuole che insegnano le lingue etniche. Le ore di lezione, i libri di testo e la lingua di insegnamento del corso di lingua e letteratura mongola rimarranno invariati e l'attuale sistema di istruzione bilingue non verrà modificato", ha aggiunto Hua. (Cip)