Cina-Usa: ministero Difesa Pechino, tentativi di tagliare legami tra esercito e popolo cinese destinati a fallire (2)

- "La crescita del potere militare cinese dovrebbe essere considerata come il rafforzamento della pace nel mondo poiché la Costituzione cinese stabilisce che la Repubblica popolare persegue la via dello sviluppo pacifico", ha ribadito Ren, secondo cui l'esercito cinese ha partecipato attivamente alle attività internazionali di mantenimento della pace. "I tentativi degli Stati Uniti di alienare la Cina da altri paesi non avrebbero mai avuto successo poiché gli sforzi da Pechino per mantenere la pace mondiale sono stati ampiamente riconosciuti dalla comunità internazionale. L'esercito cinese continuerà a dare contributi alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e all'inclusione del mondo", ha sottolineato il portavoce. La scorsa settimana il ministero della Difesa di Pechino era già intervenuto sulla questione militare cinese sollevata da Washington. Gli Stati Uniti stanno sostenendo la "teoria della minaccia militare cinese", interpretando male la politica di difesa e la strategia militare della Cina, istigando scontri e tensioni nello Stretto di Taiwan. Lo ha dichiarato oggi il ministero della Difesa cinese criticando l'ultimo rapporto annuale del Pentagono "China Military Power". "Il rapporto del 2020 sugli sviluppi militari e di sicurezza che coinvolgono la Repubblica popolare cinese pubblicato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è pregno di mentalità da guerra fredda. (segue) (Cip)