Cina-Usa: ministero Difesa Pechino, tentativi di tagliare legami tra esercito e popolo cinese destinati a fallire (3)

- La Cina esprime la sua ferma opposizione al rapporto e fornirà un'ulteriore risposta a seconda della situazione", ha reso noto il ministero. Sul rapporto del Pentagono si è espresso anche il ministero degli Esteri di Pechino definendolo "pieno di pregiudizi". Il rapporto ha evidenziato che la Cina raddoppierà le dimensioni delle sue scorte di testate nucleari nel prossimo decennio e vanta già la più grande marina del mondo. Secondo il documento, la modernizzazione e l'espansione della forza nucleare della Cina fa parte di uno sforzo più ampio volto a eguagliare, e in alcuni casi a superare, l'esercito degli Stati Uniti entro il 2049 come potenza dominante nella regione indo-pacifica. Il rapporto afferma che il numero di testate nucleari cinesi è attualmente stimato essere leggermente superiore a 200 e include quelle che possono essere montate su missili balistici in grado di raggiungere gli Stati Uniti. "Questa è la prima volta che il Pentagono ha dichiarato un numero specifico di testate cinesi", ha spiegato ai giornalisti il vicesegretario alla Difesa Chad Sbragia. "Siamo certamente preoccupati per i numeri ma anche solo per la traiettoria degli sviluppi nucleari cinesi in grande forma", ha affermato. (segue) (Cip)