Cina-Usa: ministero Difesa Pechino, tentativi di tagliare legami tra esercito e popolo cinese destinati a fallire (4)

- Secondo quanto riporta il quotidiano "Voice of America", l'arsenale nucleare degli Stati Uniti conta circa 3.800 testate in stato attivo. Gli Usa hanno sottomarini e aerei in grado di sferrare un attacco nucleare, insieme a missili balistici intercontinentali a terra. La Cina non possiede la capacità di lanciare armi nucleari per via aerea, ma il Pentagono ha detto che l'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla) ha pubblicamente rivelato che il bombardiere H-6N è il suo primo velivolo di rifornimento con capacità nucleare. Il rapporto spiega che negli ultimi 15 anni, la Marina cinese ha costruito 12 sottomarini nucleari, sei dei quali forniscono il primo "deterrente nucleare credibile basato sul mare" della Cina. Entro la metà del 2020 probabilmente costruirà un nuovo sottomarino nucleare da attacco missilistico guidato che potrebbe fornire un'opzione segreta di attacco terrestre se equipaggiato con missili da crociera per attacco terrestre. Una componente chiave è stata la continua espansione marittima della Cina dalle sue forze di superficie ai sottomarini con missili balistici: la sua flotta conta 350 navi da guerra rispetto alle 293 degli Stati Uniti. (Cip)