Taiwan: partito del Kuomitang propone referendum su import carne di maiale dagli Usa

- Il principale partito di opposizione di Taiwan, il Kuomintang (Kmt), ha annunciato ieri, 6 settembre, che inizierà a raccogliere firme per un referendum per bloccare l'allentamento delle restrizioni sulle importazioni di carne di maiale dagli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times" secondo cui il referendum, se approvato, potrebbe minacciare un accordo di libero scambio a lungo discusso con Washington, l'alleato chiave di Taipei. Il presidente Tsai Ing-wen ha annunciato il mese scorso che il governo dal primo gennaio consentirà l'importazione di carne di maiale contenente ractopamina - un additivo che aumenta la magrezza dell'animale - e la carne di manzo statunitense di oltre 30 mesi. Il presidente del Kmt, Johnny Chiang, ha affermato: "A partire dal prossimo fine settimana, il 12 settembre, saremo presenti ovunque raccogliendo firme da contee e città, mostrando la volontà della gente attraverso azioni concrete". Il Kmt ha lanciato la sua opposizione alle importazioni di carne di maiale per una questione di sicurezza alimentare in quanto Taiwan è stata scossa da diversi scandali sulla sicurezza negli ultimi anni, sottolineando che la ractopamina è vietata nei principali mercati come l'Unione Europea. Il governo ha difeso l'allentamento delle importazioni di carne di maiale, dicendo che sta allineando Taiwan alle norme internazionali e che la decisione rafforzerà i legami con gli Usa. Il Kmt dovrà raccogliere circa 200 mila firme per far approvare il referendum e metterlo ai voti. (segue) (Cip)