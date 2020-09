Taiwan: partito del Kuomitang propone referendum su import carne di maiale dagli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, l'importazione, la produzione e l'uso di tali farmaci rimarranno vietati a livello nazionale. Pechino invita gli Stati Uniti a rispettare il principio della "Cina unica" e a cessare i suoi rapporti e qualsiasi forma di contatto ufficiale con Taiwan. Lo ha affermato nei giorni precedenti la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in risposta all'annuncio del segretario Stilwell, in riferimento al nuovo dialogo economico bilaterale con Taiwan con l'obiettivo di rafforzare i "legami" con l'isola. Nel sottolineare che la questione di Taiwan riguarda gli interessi fondamentali della Cina, Hua ha affermato che nessuno dovrebbe sottovalutare la determinazione di Pechino a salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale. "Il principio della Cina unica è la base politica e la condizione fondamentale per l'instaurazione e lo sviluppo dei rapporti diplomatici tra la Repubblica popolare e gli Stati Uniti", ha detto Hua, aggiungendo che esiste solo una Cina e Taiwan è parte inalienabile del territorio cinese. (Cip)