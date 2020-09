Energia: Cina, primo reattore nucleare nazionale ha iniziato a caricare combustibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo reattore nucleare della Cina, Hualong One, ha iniziato a caricare combustibile per la prima volta. China National Nuclear Power, un'unità della China National Nuclear, ha riferito che il caricamento del carburante è iniziato il 4 settembre dal reattore Fuqing numero 5, il primo a utilizzare la tecnologia domestica dopo aver ottenuto una licenza operativa dal ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente, secondo una dichiarazione sul suo account WeChat. Non è stata fornita alcuna tempistica per l'avvio del reattore. Lo sviluppo di Hualong One è seguito da vicino nella battaglia per i sistemi nucleari di prossima generazione della nazione. Il suo successo potrebbe significare una rinascita nucleare in Cina. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Straits Times", la Cina aveva quasi 49 gigawatt di energia nucleare installata nel 2019 e dovrebbe arrivare a 50 quest'anno. GlobalData prevede che supererà la Francia come generatore nucleare numero due al mondo nel 2022 e rivendicherà il primo posto negli Stati Uniti quattro anni dopo. Pechino ha dato il via libera a quattro reattori Hualong One lo scorso anno in un chiaro segno di sostegno, ponendo fine al blocco di tre anni sulle nuove approvazioni causato dalla considerazione da parte del governo di diverse tecnologie e dalla disputa commerciale in corso con gli Stati Uniti. La scorsa settimana sono stati approvati altri due progetti che utilizzeranno i modelli Hualong One, con un costo combinato di 10 miliardi di dollari.(Cip)