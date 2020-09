Usa: Wisconsin, Blake parla per la prima volta dopo il ferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jacob Blake, l’afroamericano a cui il 23 agosto un agente bianco ha sparato sette volte alle schiena e che ora è paralizzato dalla vita in giù, ha parlato per la prima volta ieri dal letto dell’ospedale in cui è ricoverato. In un video pubblicato su Twitter dal suo avvocato, Ben Crump, l’uomo ha detto di avere punti sulla schiena e sul torace e di sentire dolore quando respira, quanto dorme, quando si muove o quando mangia. Inoltre, ha lanciato un appello a restare uniti e a fare qualcosa per la sua gente, perché tanto tempo “è stato sprecato”. La sua vicenda, accaduta a Kenosha, nello Stato del Wisconsin, ha riacceso le proteste per il razzismo e la brutalità della polizia già scatenatesi dopo il caso di George Floyd, ucciso a maggio a Minneapolis da un agente che gli ha tenuto premuto il ginocchio sul collo. Le proteste sono diventate il tema prioritario della campagna per le elezioni presidenziali del 3 novembre. Il presidente in carica, Donald Trump, si presenta come il difensore della legge e dell’ordine. (segue) (Nys)