Usa: coronavirus, probabile aumento dei casi dopo il Labor Day

- Anthony Fauci, consulente della presidenza degli Stati Uniti per l’emergenza coronavirus, e altri esperti temono un’impennata di casi dopo il fine settimana del Labor Day, che si conclude oggi e che tradizionalmente prevede riunioni di famiglia e feste. Fauci ha esortato alla cautela soprattutto sette Stati: Dakota del Nord, Dakota del Sud, Iowa, Arkansas, Missouri, Indiana e Illinois, i cui tassi di positività stavano gi aumentando precedentemente. I contagi sono in aumento in 22 dei 50 Stati Usa, un aumento che potrebbe peggiorare dopo il fine settimana festivo legato al primo lunedì di settembre. La maggior parte degli Stati che registrano incrementi si trovano nel Midwest e nel Sud. Il Dakota del Sud è quello in cui i casi sono aumentati percentualmente di più nelle ultime due settimane, seguito dall’Iowa e dal Dakota del Nord. I contagi sono invece in diminuzione in California, Florida e Texas. Nel periodo 8-22 agosto, invece, la tendenza all’aumento riguardava solo tre Stati: Hawaii, Illinois e Dakota del Sud. La riapertura di scuole e college in molte aree e le manifestazioni sono tra i fattori che hanno contribuito agli incrementi. (Nys)