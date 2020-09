© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, lunedì 7 settembre, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3264m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una stretta ma attiva area di bassa pressione si va strutturando a ovest dell'arco alpino, portando diffusa instabilità sulle regioni nord-occidentali. Giornata con elevata probabilità di acquazzoni temporaleschi, soprattutto tra Liguria e medio-basso Piemonte. Fenomeni meno incisivi altrove. La tendenza sarà verso una graduale attenuazione serale delle precipitazioni, con miglioramento a partire da nord. Clima fresco, con generale calo delle temperature. Ventilazione orientale, tendente a disporsi e rinforzare da nord in Liguria dove il mare sarà mosso. (Rpi)