Business News: Brasile, legge fissa tetto di 100 mila real per acquisti senza gara d'appalto

- Il Senato del Brasile ha approvato un decreto esecutivo del governo (Medida provisoria) che fissa a 100 mila real (15 mila euro) il tetto massimo per l'acquisto di beni e servizi da parte delle istituzioni pubbliche senza effettuare gara d'appalto. Precedentemente la soglia era fissata tra gli 8 mila (1.300 euro) e i 15 mila real (2.300 euro) a seconda del tipo di bene o servizio. La misura è stata adottata per facilitare e velocizzare gli acquisti della pubblica amministrazione nell'ambito del contrasto alla pandemia di coronavirus. La legge è già in vigore da maggio, quando è stata emanata dal governo, e autorizza anche il pagamento anticipato per le società che firmano contratti con l'esecutivo. Il decreto, immediatamente esecutivo, ma che deve essere approvato entro 120 giorni dalle due camere per non perdere efficacia giuridica, dovrà essere ora solo promulgato dal presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta ufficiale. (Brb)