Business News: Brasile, governo stanzia 396,7 milioni per tracciare e monitorare contagi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha autorizzato un finanziamento eccezionale e temporaneo del valore di 396,7 milioni di real (63,5 milioni di euro) in favore di stati e municipi per azioni volte al tracciamento e monitoraggio dei contagi di coronavirus. I fondi sono stati trasferiti dal Fondo sanitario nazionale automaticamente e in un'unica soluzione verso stati e municipi. Il provvedimento mira ad integrare le azioni di Sorveglianza sanitaria e assistenza sanitaria primaria, per favorire l'identificazione precoce dei malati di Covid-19 e fornire un'adeguata assistenza pazienti ammalati. In questo modo il governo prevede di interrompere la catena di trasmissione del contagio e ridurre i nuovi casi. (Brb)