Repubblica Ceca-Cina: presidente ceco Milos, viaggio a Taiwan di Vystrcil è "provocazione infantile" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Vystrcil ha invitato a Praga il presidente del parlamento di Taiwan, You Si-kun. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Nella conferenza stampa in cui ha fatto l'annuncio, dopo l'incontro avuto con la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, e il ministro degli Esteri, Joseph Wu, Vystrcil ha tenuto a precisare che si tratterebbe di una visita di lavoro e non di una visita ufficiale. Il presidente del Senato non sarebbe d'altronde autorizzato a fare questo tipo di invito, giacché la Repubblica Ceca non riconosce formalmente Taiwan come Stato indipendente. Durante l'incontro a Taipei, Tsai ha consegnato una medaglia a Jaroslav Kubera, il predecessore recentemente scomparso del presidente del Senato ceco Milos Vystrcil. Kubera è deceduto a gennaio prima del suo viaggio e Vystrcil ha detto che la pressione della Cina - compreso un avvertimento da parte dell'ambasciata cinese di non congratularsi con Tsai per la sua rielezione - ha contribuito alla sua decisione di recarsi sull'isola. Tsai ha definito Kubera un "grande amico" e ha detto che le parole "io sono un taiwanese" pronunciate da Vystrcil di fronte al parlamento nei giorni scorsi "hanno toccato molti cuori". "Le nostre azioni dicono agli amici in Europa e in tutto il mondo, che siano taiwanesi o cechi, che non soccomberemo all'oppressione, parleremo coraggiosamente, parteciperemo attivamente agli affari internazionali e contribuiremo con le nostre capacità", ha affermato Tsai. (Vap)