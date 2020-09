Cina-Usa: ministero Difesa Pechino, tentativi di tagliare legami tra esercito e popolo cinese destinati a fallire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa nazionale cinese è intervenuto nei confronti dell'articolo del segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, contro l'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla), affermando che qualsiasi tentativo di tagliare i legami tra l'esercito e il popolo cinese è destinato a fallire. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". "L'articolo aveva distorto l'immagine del Pla senza alcuna base per riprodurre la cosiddetta minaccia militare cinese", ha detto Ren Guoqiang, portavoce del ministero della Difesa cinese in risposta all'articolo di Esper intitolato "Il Pentagono è pronto per la Cina", in cui affermava che "l'esercito cinese non serve il paese o la costituzione". Ren ha respinto le accuse come totalmente infondate e piene di pregiudizi ideologici. "Il Partito comunista cinese (Pcc) e il Pla condividono la stessa missione di servire il popolo con tutto il cuore come menzionato nella Costituzione cinese", ha sottolineato Ren. L'esercito del paese è profondamente radicato nelle persone e ha dato un grande contributo al raggiungimento dell'indipendenza nazionale e alla liberazione del popolo in termini di costruzione economica, soccorso in caso di calamità e protezione della vita e della proprietà delle persone, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Cip)