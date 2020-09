Business News: governo Perù presenta legge di bilancio, fondi sanità aumentati del 13 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di gabinetto del Perù, Walter Martos, e la ministra dell’Economia e delle Finanze, Maria Antonieta Alva, presentano al Congresso la legge di bilancio per l’anno 2021. Il progetto di legge, riferisce la stampa locale, prevede un importo di 183 miliardi di sol (circa 43 miliardi di euro), il 3,2 per cento in più rispetto all’anno precedente. Il Congresso avrà fino al 30 novembre per dare la sua approvazione. I fondi destinati alla sanità aumenteranno del 13,2 per cento rispetto al 2020. (Mec)