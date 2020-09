Business News: Brasile, inizia a circolare nuova banconota da 200 real

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale (Bc) del Brasile ha reso noto mercoledì di aver messo in circolazione la nuova banconota del valore di 200 real. Quella da 200 real sarà il settimo taglio della banconota del real. Secondo quanto reso noto, la Bc ha dato mandato alla zecca dello stato di produrre 450 milioni in banconote del nuovo valore fino alla fine del 2020. Si tratta anche della prima nuova banconota lanciata in 18 anni. L'ultima in ordine di tempo era stata quella da 20 real, presentata nel 2002. Un anno prima era stata lanciata la banconota da 2 real. Nel 2005 era stata ritirata dalla circolazione la banconota da un real, sostituta con una moneta di uguale valore. (Brb)