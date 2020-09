Business News: Ferrocarril Central in Uruguay, completata consulenza di Fs International

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fs International ha terminato con successo l’incarico di consulenza tecnica per l’ammodernamento della linea Ferrocarril Central in Uruguay, in qualità di auditor del progetto esecutivo: dopo l’intensa attività avviata a marzo 2020, è stata presentata la relazione finale al ministero dei Trasporti e dei Lavori pubblici uruguayano. Stando alla relativa nota, è il consorzio Grupo Vía Central, formato dalle società locali Saceem e Berkes, dalla spagnola Sacyr e dalla francese Nge, che sta realizzando il potenziamento del corridoio lungo 273 chilometri tra il porto di Montevideo e Paso de los Toros. Questi lavori rientrano nell'ambito di un contratto di partenariato pubblico-privato assegnato lo scorso anno per la progettazione, il finanziamento, la costruzione e la manutenzione della linea per 18 anni. Nonostante gli ostacoli operativi dovuti alla pandemia, Fs International ha condotto le attività nel pieno rispetto dei termini contrattuali, coordinando un team locale a Montevideo e un pool di esperti presso il quartier generale di Roma, inclusi gli specialisti di Rete ferroviaria italiana. "Siamo molto orgogliosi di aver contribuito a un progetto di grande rilevanza strategica con l’esperienza maturata in 180 anni di storia ferroviaria italiana", ha commentato Filippo Scotti, amministratore delegato di Fs International. "Consideriamo il nostro successo in Uruguay particolarmente importante in questo periodo di crisi globale, e guardiamo avanti con la prospettiva di sviluppare il business di Fs International nell’area", ha concluso. (Rin)